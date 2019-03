Lo storico castello Fittipaldi – Antinori di Brindisi Montagna, da poco restituito alla comunità locale, ospiterà l’evento “LUCANUM – Il gioco della Basilicata – INCONTRA LE PRO LOCO LUCANE” organizzato dalla Pro Loco di Brindisi Montagna in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’UNPLI Basilicata e con il patrocinio della fondazione Matera-Basilicata 2019. L’appuntamento è per domenica 10 marzo alle ore 17. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far riscoprire le bellezze, le tradizioni, la storia e i luoghi della nostra terra attraverso LUCANUM, il gioco da tavolo nato dall’idea di Vito Santarcangelo e creato dalla PMI innovativa informatica, che si presenta come progetto innovativo di valorizzazione del territorio e promozione del sistema turistico-culturale della Basilicata che si connubia a pieno con la vocazione delle Pro Loco presenti su tutto il territorio lucano, unite e sostenute dall’indispensabile lavoro e supporto dell’UNPLI Basilicata. Il Castello sarà il fulcro di tutta la comunità lucana del volontariato facente parte delle Pro Loco per incontrarsi, imparare a conoscersi e lavorare insieme per essere protagonisti di Matera 2019. Le attività cominceranno con i saluti del sindaco Nicola Allegretti, del presidente della Pro Loco Rocco Marco Allegretti e del presidente dell’UNPLI Basilicata. Seguiranno gli interventi di Vito Santarcangelo ideatore del gioco, del direttore APT Basilicata Mariano Schiavone e le conclusioni del presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Salvatore Adduce. L’incontro sarà moderato dal vicesindaco e assessore alla cultura Gerardo Larocca. Il pomeriggio continuerà con un mini torneo attraverso il quale le squadre composte dalle varie Pro Loco potranno sfidarsi non con il classico tabellone del gioco dell’oca, ma con una missione segreta da portare a termine esplorando luoghi, raccogliendo prodotti tipici e ricordando i lucani che hanno fatto la storia della regione. L’iniziativa si concluderà con la consegna del gioco ad ogni Pro Loco presente all’iniziativa perché con Lucanum si impara a conoscere la Basilicata.

