Cna: Il materano Giuseppe Chico, tra i migliori pasticceri di Italia

Si tratta di Giuseppe Chico, giovane imprenditore pasticcere, componente della Direzione Provinciale CNA, 34 anni, proprietario da quando era più che ventenne della storica “Pasticceria Di Pede”.

Chico è stato premiato nelle scorse settimane a Monopoli, dove si è tenuta presentazione della nuova Equipe Eccellenza Italiana della Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

La carriera del pasticcere materano è fatta di tanta passione e dedizione per l’arte pasticcera, iniziata fin dalla tenera età. Ha frequentato l’Istituto Alberghiero “A.Turi” di Matera, per poi acquisire esperienza sul campo sia a Matera che fuori regione e in particolare in Emilia-Romagna, patria di tante eccellenze culinarie. La crescita professionale è stata sempre accompagnata da tanta formazione. Infatti, dopo l’acquisizione della pasticceria “Di Pede”, sono stati tanti i riconoscimenti per la promessa della pasticceria italiana.

Nel 2015 entra nella Federazione Italiana Pasticceria Gelaterie e Cioccolateria, dove si fa notare per le proprie doti e competenze fino a collaborare con il campione del mondo di Pasticceria Giuseppe Russi.

Arriva terzo nel 2016 negli Internazionali d’Italia di categoria, l’anno dopo, qualificatosi come campione di Puglia e Basilicata, arriva quarto nel campionato italiano di Pasticceria. Accompagna Russi alle Olimpiadi tedesche di pasticcerie e presenzia ai vari allenamenti della nazionale italiana. Ha anche fatto parte del direttivo del mondiale di pasticceria organizzato a Milano nel 2018.

Tutte esperienze che lo hanno portato a quest’ultimo riconoscimento di componente della Equipe Eccellenza della Federazione Italiana Pasticceria Gelateria e Cioccolateria, traguardo importante non solo per lui ma per tutta la secolare tradizione materana della pasticceria.