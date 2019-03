Asm, a Materaincontro Fials “La voce delle donne”

Nell’ambito della Giornata internazionale della donna che ricorre l’8 marzo la FIALS di Matera organizza nella sua sede in via De Amicis 13 dalle ore 16 di domani l’incontro “La Voce delle Donne” dove esponenti della Segreteria provinciale incontreranno tutte le lavoratrici e i lavoratori della Asm e non “per illustrare i progetti che la nostra segreteria porterà avanti in Commissione CUG”. Lo rende noto responsabile Fials Pari Opportunità, che aggiunge: “Tra questi la richiesta di poter ottenere nell’ospedale Madonna delle Grazie e in tutti i presidi Asm un Asilo Nido dove i lavoratori posso portare i loro bambini per averli vicino anche sul posto di lavoro. Saranno presentati proposte per Conciliazione vita lavoro per migliorare la qualità della vita delle Mamme lavoratrici. Sarà inoltre presentato il nostro sportello d’ascolto gestito con il supporto di psicologhe qualificate che servirà come punto di riferimento per tutti i lavoratori che si trovano in situazioni di forte stress dovuto ai casi di mobbing o burnout”.

