AL MIG di Castronuovo di Sant’Andrea la Festa internazionale della donna

Venerdì 8 marzo 2019, alle ore 10.30, nelle sale del MIG. Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, Festa Internazionale della Donna, con unOmaggio a Barbara Kruger (Newark, 26 gennaio 1945), ovvero la lotta ai luoghi comuni della società moderna, e per “Storie di donne”, un incontro con Francesca Sogliani, Professore di Archeologia Cristiana e Medievale all’Università di Basilicata.

Barbara Kruger, della quale si vedrà un breve film del 2016 prodotto dalla National Gallery of Art, è nata a Newark, negli Stati Uniti, nel 1945. Ha frequentato la Syracuse University e la Scuola di arti visive. Ha studiato arte e design con Diane Arbus alla Parson’s School of Design di New York. Importante il suo lavoro, come capo designer della rivista Mademoiselle, e come art director e picture editor in House and Garden e Aperture.

Le sue immagini di donne, in bianco e nero, prese dalla pubblicità, unite a testi in rosso, brevissimi ma così immediati da capovolgerne in senso, sono diventate un’icona per chi ama riflettere sui problemi della politica e sui temi sociali. Infatti, ogni immagine è un interrogativo: su come siamo diventati, su come reagiamo, su come affrontiamo le situazioni drammatiche della contemporaneità.

Francesca Sogliani, che racconterà agli studenti delle scuole superiori e agli “Amici del MIG” la sua storia di studiosa, è nata nel 1960 a Verona. Nel 1984, all’Università degli Studi di Bologna, si è laureata in Lettere Classiche, con una tesi in Archeologia Cristiana: “La scultura paleocristiana di Verona”. Oggi è Direttrice della Scuola di Specializzazione Beni Archeologici di Matera, Unibas.

Lunga e variegata la sua attività istituzionale, l'attività didattica, l'attività tecnico-scientifica e organizzativa su progetti e bandi nazionali e internazionali, l'organizzazione di mostre e convegni, le attività di ricerca,la partecipazione in qualità di relatrice a convegni, conferenze in Italia e all'estero, la pubblicazione e la cura di volumi.

La Festa della Donna al MIG si propone, dunque, occasione utile a sviluppare e sostenere quel cambiamento che mira al riconoscimento del valore e del grande contributo dato dalle donne alla cultura dei diversi continenti ai quali è rivolto l’interesse di un Museo che accoglie la storia della grafica internazionale.