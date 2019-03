Matera 2019, servizio gratuito di navette per lo spettacolo di Brachetti a Cava del Sole

La Fondazione Matera Basilicata 2019 ha predisposto un servizio gratuito di navette per raggiungere la Cava del Sole, dove il 7 e l’8 marzo si svolgerà lo spettacolo di Arturo Brachetti “Solo”. Nell’area circostante alla Cava del Sole non sarà consentita la sosta delle auto, per cui è vivamente consigliato utilizzare il servizio navetta.

Le navette partiranno dal Terminal Bus di Piazza Matteotti e svolgeranno corse continuative dalle 19:30 alle 20:15, con sosta intermedia a Villa Longo.

Al termine dello spettacolo, il servizio verrà riattivato da Cava del Sole al Terminal Bus di Piazza Matteotti, sempre con fermata intermedia a Villa Longo.

Si ricorda che per accedere allo spettacolo di Brachetti è necessario esibire il Passaporto per Matera 2019 e la prenotazione. I posti a sedere non sono assegnati, per cui il posizionamento all’interno della Serra del Sole verrà determinato dall’ordine di arrivo.