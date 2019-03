Asm, secondo incontro formativo del Dipartimento Materno Infantile

.

Sabato 9 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso l’auditorium dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il dipartimento materno infantile dell’Asm, diretto dal dr. Riccardo Davanzo, terrà il secondo evento formativo del 2019, inerente la neurologia pediatrica e la neonatologia.

Verranno presentati e discussi tre casi clinici di interesse congiunto con l’otorinolaringoiatria: 1) l’otite media acuta che è un argomento evergreen della medicina dell’età pediatrica. Si approfondiranno diagnosi, terapia (medica e chirurgica), indagini strumentali accessorie, esiti e verrà illustrata la casistica seguita dall’Ambulatorio di Neurologia pediatrica dell’Ospedale di Matera; 2) il corpo estraneo delle vie respiratorie che rappresenta un evento che può presentarsi in maniera acuta o subacuta. Nel primo caso la diagnosi è quasi sempre sicura e richiede interventi chiari in sequenza per estrarre il corpo ostruente o per superare l’ostacolo procurando un accesso a valle dell’ostruzione (tracheostomia, crico-tioidectomia). Nel secondo caso il principale tormento professionale concerne la decisione di fare una broncoscopia; 3) la cellulite orbitaria, che è una infiammazione e infezione della regione orbitale e coinvolge l’area anteriore del setto orbitario (cellulite presettale), può interessare anche le strutture posteriori del setto. Può insorgere a qualsiasi età, ma è più frequente nei bambini e presenta quadri di gravità variabile: la terapia medica non sempre è sufficiente ed il chirurgo può dover intervenire.

All’evento potranno partecipare 50 professionisti tra medici chirurghi, ostetriche e infermieri.