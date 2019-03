Al via iscrizioni per corso da Guida Ambientale-Escursionistica

Il Centro di Educazione Ambientale “Appennino Lucano” e l’ente di formazione “Crea Sviluppo e informazione”, comunicano attraverso una nota che “sono aperte le iscrizioni al corso per Guida Ambientale ed Escursionistica in Basilicata”. Il corso è approvato da Aigae ed ha ricevuto il patrocinio gratuito del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. “È un corso di avviamento alla professione – è spiegato nel comunicato – che va a fornire quelle che sono le conoscenze di base e gli strumenti tecnici indispensabili per intraprendere la professione di Gae e di esercitare la professione ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Il corso rappresenta una valida opportunità per trasformare una passione, quella verso la natura e l’ambiente, in una professione effettiva. Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 300 ore, in parte destinate alla teoria e in parte alle escursioni ed alle esercitazioni pratiche nei Parchi Lucani. Quello della Guida Ambientale Escursionistica è un mestiere in forte crescita, di pari passo con la richiesta di un turismo più responsabile, attento all’ambiente, alla natura, alla storia e alle tradizioni dei luoghi da visitare. La Lucania ha tutti i requisiti per rispondere a questo tipo di turismo e le guide che formerà il corso saranno perfettamente in grado di esercitare questo mestiere e di rispondere alle esigenze del mercato”. Le iscrizioni termineranno il 20 marzo e si potranno richiedere informazioni al 3496032867 o via email a creasviluppoeinnovazione@gmail.com

