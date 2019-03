Acquedotto Lucano: Sospensioni idriche

Banzi, Genzano di Lucania: per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, l’erogazione dell’acqua potabile potrebbe subire cali di pressione o essere sospesa dalle ore 15:00 di oggi fino al termine dei lavori.

Rivello: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica nelle località Santa Margherita, Vignale, Aradonica e Mascalcia sarà sospesa dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di oggi salvo imprevisti.

Latronico: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 14:00 salvo imprevisti, nelle seguenti zone: via Roma dal civico 1 al 108, via Zanardelli, via della Resistenza, via Crocevia, via Po, largo Bonifacio De Luca, piazza Umberto I, via La Cava.