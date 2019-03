A Massafra “Il paese che non c’è” – Viaggio nel popolo delle montagne.

.

Per la stagione di teatro contemporaneo “Légami” 2018/19, a cura del Teatro delle Forche, domenica 10 Marzo 2019, alle ore 20.00, al Teatro Comunale di Massafra (Piazza Garibaldi), Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno porteranno in scena lo spettacolo “Il paese che non c’è” – Viaggio nel popolo delle montagne.

Un progetto di Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno. In collaborazione con Uiki onlus rete – Ufficio d’Informazione del Kurdistan in Italia e Gus – Gruppo Umana Solidarietà “G. Puletti” onlus. Ideazione scene Denise Carnini. Realizzazione scene Cosimo Scorrano. Disegno luci e tecnica Angelo Piccinni. Consulenza storica e culturale Giovanni Giacopuzzi.

«Abbiamo incontrato il “paese che non c’è”.

Abbiamo incontrato un popolo, quello curdo, che ha ricominciato a sognare. Sogna di poter essere popolo, senza diventare stato. Di poter vivere in una terra di pace. Dove la diversità delle religioni, delle etnie, non provochi massacri. Dove la gente possa decidere del proprio destino, autogovernandosi. Dove le donne possano uscire dalle proprie case, scoprendo finalmente il volto e prendendo la parola.

Abbiamo sentito quella loro storia come una storia che parla a noi. È possibile un altro respiro? Un altro sentimento del vivere? Della lotta, della battaglia, dell’amore, dell’incontro con il mondo? Abbiamo infine seguito le storie di quel popolo da noi, in Italia. Quando gli uomini di quel popolo, su un barcone o via terra, in fuga dalle guerre, dalle prigioni, dalle persecuzioni politiche, arrivano sulle nostre coste e nelle nostre città. Qual è il nostro sguardo? Cosa significa per noi la loro presenza?

“Il paese che non c’è” è storia mitica di un popolo, della resistenza sulle montagne e in mezzo ai deserti. È testimonianza della battaglia che ovunque lo ha visto in prima fila contro la ferocia delle milizie fondamentaliste e del fascismo islamico.

È cronaca pulsante, presente, che irrompe sulla scena con le sue notizie, con l’insopprimibile urgenza di essere raccontata. Perché c’è bisogno di reagire, anche qui, anche da noi.

“Il paese che non c’è” vuole fare, del presente, uno straordinario territorio di racconto e di azione teatrale».

L’evento rientra in “P.A.S.S.I.” (Progetto, Arte, Spettacolo, Scoperta e Innovazione nella Terra delle Gravine), progetto artistico triennale 2017/19 a cura del Teatro delle Forche, in ordine all’avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche – Patto per la Puglia – FSC 2014/2020 – Area di intervento “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.

