Sp32 della Camastra, lavori per il secondo lotto

Un sopralluogo sulla Sp 32 della Camastra, dove sono in corso i lavori per il secondo lotto, è stato predisposto, nei giorni scorsi, dalla Provincia di Potenza, dai sindaci dell’area e dai tecnici dell’Ufficio provinciale competente. L’obiettivo, si legge in una nota dell’Upi, prendere atto “dello stato dell’arte dopo lo slittamento dei tempi previsti per la riapertura dell’arteria – rinvio determinato dalle avversità atmosferiche che hanno funestato il territorio dallo scorso mese di dicembre (causa neve si è potuto continuare a lavorare nella sola galleria) – e ribadire l’impegno per l’ultimazione dei lavori di questo progetto strategico rilanciato, dopo una redazione e un’approvazione che risale agli anni Ottanta”. Le opere sono riprese nel luglio 2018. Il finanziamento del progetto generale è pari a 13 milioni di euro. A oggi sono stati emessi due stati di avanzamento per un importo complessivo pari a due milioni e 200 mila euro.

