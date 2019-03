Settimana dei musei Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia- Eventi dal 07 al 09 marzo 2019

In occasione della Settimana dei Musei indetta dal Mibac dal 5 al 10 marzo 2019 sarà attivato a Canne un programma di iniziative gratuite, nell’ambito delle attività di promozione culturale del Polo Museale della Puglia. Per la festa della donna, celebrazione che ricade in questa settimana, si proporranno due visite guidate gratuite, che focalizzeranno il ruolo della donna nella Storia con specifico riferimento alle vicende cannesi, sia giovedì 7 che venerdì 8 marzo, in orari diversi, per andare incontro ad esigenze differenti.

Sabato 9 marzo, alle ore 16:00, presso la Sala Conferenze dell’Antiquarium, si parlerà dei “Viaggiatori nel Settecento a Canne della Battaglia”.

L’iniziativa, organizzata il collaborazione con il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria e l’Associazione Virgilio, avrà come relatori il dirigente scolastico del Liceo R Nuzzi, prof. Michelangelo Filannino ed il presidente dell’ Associazione Virgilio, dr.ssa Luisa Filannino, che commenteranno brani tratti dai diari di viaggio di George Berkeley, Henry Swinburne, Johann Hermann Von Riedesel, Jean-Claude Richard di Saint Non, con riflessioni sull’aura mitica di Canne della Battaglia e la persistenza della memoria della battaglia nei secoli.

Di seguito il programma dettagliato.

GIOVEDI’ 7 MARZO ALLE ORE 10,30

VENERDI’ 8 MARZO ALLE ORE 15,30

visite guidate a tema

Donne della Storia: la soccorritrice e la donna del nemico

SABATO 9 MARZO, ALLE ORE 16,00

CONFERENZA SU

Viaggiatori nel Settecento a Canne della Battaglia

Saluto del Sindaco di Barletta Cosimo Cannito

Interventi di

Miranda Carrieri – Direttore dell’Antiquarium di Canne della Battaglia

Michelangelo Filannino – Dirigente del Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi” di Andria

Luisa Filannino –Presidente dell’ Associazione VIRGILIO

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni per le visite guidate al numero telefonico 0883/ 510993

Attività organizzate in collaborazione con il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria e

l’Associazione Virgilio

Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia

Aperto dal giovedì alla domenica dalle ore 10,00 alle 19,00 nel periodo estivo (ultimo ingresso alle ore 18,15) e dalle ore 9,00 alle ore 18,00 nel periodo invernale (ultimo ingresso alle ore 17,15); chiuso nella seconda domenica del mese, nei giorni che la precedono si effettua l’apertura dal mercoledì al sabato.

Tel. 0883 510993 mail: pm-pug. museocannedellabattaglia@ beniculturali.it

Strada Provinciale 142 Perazzo, 76121 Barletta GPS: 41°17’45.20″ N 16°9’11.78″ E