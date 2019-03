Regionali: Bardi apre la campagna elettorale a Filiano

“Alla richiesta di candidatura a Presidente della Regione Basilicata, ho risposto nell’unico modo che potevo: Presente. In questi anni la politica ha gestito il potere fine a se stesso, lasciando solo macerie. Io sono in campo per dare un nuovo senso alla moralità pubblica. Concretezza, trasparenza e ascolto: queste le parole chiave che accompagneranno la mia amministrazione. La nostra coalizione è in campo per ricostruire, e in questo senso lancio un appello agli sfiduciati e ai delusi da questi anni di malapolitica: un’altra Basilicata c’è già, siamo noi. Nel nostro programma ci sono diversi punti, ma uno particolarmente mi sta a cuore: lavoro, lavoro, lavoro, soprattutto per i nostri giovani” Cos’ Vito Bardi spiega la sua candidatura. Il candidato Presidente della coalizione di cetrodestra ha aperto la sua campagna elettorale a Filiano .

“Cammineremo insieme in questi anni. ha detto Bardi- Io sono il candidato dei lucani, della nostra straordinaria comunità umana di 600mila persone. Dobbiamo essere uniti e remare nella stessa direzione, per questo sarò il Presidente di tutti. La Basilicata tornerà ad essere grande. Lo dobbiamo alla nostra storia e al nostro futuro. Al centro ci siamo noi che rispondiamo presente.”