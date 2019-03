Ordine Psicologi Basilicata: per il trentennale della professione, a Matera la lectio del filosofo Galimberti

Si terrà il prossimo sabato 9 marzo a partire dalle ore 9.00, nella Sala Convegni dell’Hotel San Domenico al Piano in Via Roma, 15 a Matera il Convegno di Celebrazione del Trentennale dell’istituzione della Professione di Psicologo e dell’emanazione della Legge 56/1989. Un’iniziativa di gran prestigio, ideata e promossa dall’Ordine degli Psicologi di Basilicata, presieduto dalla dr.ssa Luisa Langone a cui prenderanno parte il dr. Fulvio Giardina, Presidente dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, il dr. Riccardo Bettiga, Presidente dell’Ordine lombardo, l’avv. Raffaello De Ruggieri, Sindaco di Matera e il dott. Salvatore Adduce, Presidente della Fondazione Matera 2019. La cerimonia ufficiale ospiterà gli interventi del prof. Vincenzo Spaltro, Medico, Psicologo e Giornalista Pubblicista su “La professione di Psicologo come professione di aiuto”, del dr. Pasquale Rizzi, Former President dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata (1989 – 1999) e del dr. Antonio Sebastiano Telesca, Former President dell’Ordine lucano (2003 – 2013). L’evento culminerà nella lectio magistralis sull’Amore, del Prof. Umberto Galimberti, Filosofo, Psicologo e Psicoterapeuta dal titolo “Tra la mia ragione e la mia follia ci sei tu”. Al termine della manifestazione, una performance musicale a cura del quintetto di fiati della Fondazione Orchestra Lucana.

Correlati