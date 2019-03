Decoro urbano: Iniziata a Gravina in Puglia l’installazione di 300 cestini portarifiuti

Decoro urbano: iniziata l’installazione di 300 cestini portarifiutiPreviste anche a 20 nuove postazioni per la raccolta di deiezioni canine Un altro tassello nel mosaico del decoro urbano. A sistemarlo, l’assessorato guidato da Paolo Calculli. Di concerto con la Raccolio srl – e con il monitoraggio del Servizio Municipale Ambiente – è infatti partita l’operazione che prevede l’installazione di 300 nuovi cestini portarifiuti dotati anche di ceneriera. «Già da ieri – spiega l’assessore Calculli – la ditta incaricata sta posizionando i cestini nei punti nevralgici della città, in aggiunta a quelli già esistenti o in sostituzione di quelli tra essi devastati dai vandali». Due gli step programmati: «Nel giro di pochi giorni – precisa l’assessore – si provvederà all’immediata sistemazione di 170 cestini nelle zone già individuate. Subito dopo, sarà effettuato un’ulteriore verifica al termine della quale si procederà all’installazione di cestini nelle zone che dovessero risultarne carenti». Inoltre, «da qui a qualche settimana – prosegue Calculli – avrà luogo anche l’installazione di 20 nuove postazioni di raccolta delle deiezioni canine, che andranno a sommarsi a quelle già posizionate nei mesi scorsi, per potenziare così il servizio soddisfacendo le legittime aspettative dei cittadini». Conclude l’assessore: «Il nostro impegno per tutelare il decoro urbano proseguirà: ai gravinesi rivolgo l’appello a sostenere questo cammino, isolando incivili e vandali».

Correlati