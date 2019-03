Bilancio Consiglio regionale 2019/2021, sì dal Consiglio

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (con 13 voti favorevoli di Pd, Psi, Ri, Pp, Pace del Gm e Mollica e 1 voto contrario del M5s) sul “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 del Consiglio regionale”. Complessivamente le entrate e le spese previste sono pari a 18,2 milioni di euro per il 2019, a 17,6 milioni di euro per il 2020 e a 17,6 milioni di euro per il 2021, comprensivi delle partite di giro. La quantificazione del Fondo pluriennale vincolato è rinviata all’assestamento di bilancio, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui 2018.

