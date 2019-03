Truffe bancarie, convegno di Cisl e Adiconsum per fare il punto della situazione in Basilicata

Consumatori e lavoratori insieme per un credito socialmente sostenibile. Questo l’intento di Cisl, Adiconsum e First Cisl Basilicata che hanno organizzato per mercoledì 6 marzo, alle 16, nella sala conferenze della Cisl, in Via del Gallitello 56, a Potenza, un convegno sul tema “Tutela del risparmio e degli investimenti: qual è lo stato dell’arte”. Interverranno il segretario generale aggiunto della Cisl Basilicata, Gennarino Macchia, il presidente regionale di Adiconsum, Vincenzo Telesca, il responsabile del settore credito di Adiconsum, Salvatore Laguardia, e il segretario generale della First Cisl Basilicata, Arnaldo Villamaina. Al centro dell’attenzione, le criticità legate alla vendita di prodotti finanziari ad alto rischio attraverso il circuito bancario. Si farà il punto in particolare sulle vertenze Veneto Banca, Popolare di Bari e – ultima in ordine di tempo – sulla cosiddetta truffa dei diamanti; episodi che hanno visto come protagonisti, spesso ignari dei rischi, molti risparmiatori lucani, con perdite che la Cisl quantifica, solo per i titoli di Veneto Banca collocati da Banca Apulia, in circa 25 milioni di euro.

