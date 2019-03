Regionali: A Nova Siri Raffaele Fitto

Al via lunedì 4 marzo, la campagna elettorale dell’ex parlamentare lucano Cosimo Latronico, candidato di Fratelli d’Italia per il Collegio di Matera alle prossime elezioni regionali del 24 marzo. All’iniziativa, in programma alle ore 19 a Nova Siri marina, all’hotel Siris, prenderà parte anche l’europarlamentare Raffaele Fitto. ”Sarà l’occasione per spiegare le ragione i motivi che mi hanno portato ad accettare questa nuova candidatura, assumendomi ancora una volta la responsabilità di una proposta agli elettori lucani nel solco dell’esperienza di questi anni di impegno e di passione civile – ha dichiarato Latronico – non ho voluto mancare a questo appuntamento per senso di responsabilità e per affetto nei riguardi della nostra comunità. Con Vito Bardi, candidato Presidente, e l’intera coalizione di centro destra – ha concluso Latronico – possiamo valorizzare l’attesa di cambiamento che è dentro il cuore di tantissimi lucani” .

Correlati