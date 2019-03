Matera: Riprendono i lavori in piazza Vittorio Veneto: entro un mese opera conclusa

Sono ripresi stamattina i lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto. Consisteranno nel rifacimento della pavimentazione e nella sostituzione delle ringhiere del fondaco centrale. Si concluderanno entro 30 giorni. Proseguono intanto i cantieri negli ipogei della Piazza per l’ammodernamento dell’impianto elettrico. Termineranno nei tempi previsti dall’appalto.

Avviati infine i cantieri in via del Corso per riqualificare la rampa di accesso al condominio e ai negozi ubicati di fianco al Palazzo delle Poste. Dopo il consolidamento è prevista la realizzazione della pavimentazione.