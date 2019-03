Matera: Arrestata una 30enne per spaccio di eroina

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, nella notte appena trascorsa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Matera, secondo le linee guida impartite dal Comando Legione Carabinieri Basilicata, hanno dato attuazione ad un massiccio e capillare dispositivo, appositamente rinforzato con la partecipazione di militari e mezzi della Compagnia d’Intervento Operativo proveniente da Vibo Valentia (reparto predisposto per far fronte a particolare esigenze di controllo e prevenzione/repressione dei reati).

Nel corso delle operazioni, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile, nel perlustrare zone residenziali site nella periferia Nord della Città di Matera, dove ultimamente si sono verificati alcuni furti di autoveicoli, hanno notato una donna classe 88, residente a Matera, che alla guida di un’autovettura Opel Corsa, si aggirava per le vie del quartiere “Aquarium” con fare sospetto. Pertanto, i Carabinieri hanno proceduto a pedinarla e così la hanno sorpresa in flagrante mentre cedeva una dose di “Eroina” ad un uomo già noto quale assuntore di sostanze stupefacenti. La donna che è stata trovata in possesso anche della somma pagata dall’acquirente per la dose di stupefacente e dopo le formalità di rito è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Sempre nell’ ambito del medesimo servizio coordinato che si è protratto per tutta la notte sono stati controllati 37 automezzi ed identificate 76 persone.