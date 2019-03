Carnevale 2019, Matera in festa con il programma di “Arti in Strada”

Week end denso di appuntamenti a Matera per il Carnevale 2019 con gli eventi del programma “Arti in Strada”.

Sarà una lunga 4 giorni di performance artistiche eterogenee ad animare il centro città riservando sorprese a cittadini e turisti.

Giocoleria, musica, arti acrobatiche, creazioni artistiche di bolle di sapone e di giochi col fuoco, mimo, animazioni itineranti, laboratori e burattini per la gioia dei più piccoli. Sabato dalle 17.00 alle 22.30, domenica, lunedì e martedì dalle ore 10.00 sono previste performance che abbracceranno un itinerario che si snoderà da via Ridola a Piazza San Francesco, da Via delle Beccherie e via del Corso, fino a Piazza Vittorio Veneto e Piazza San Giovanni, con incursioni e sorprese anche itineranti in città.

«Aver voluto sperimentare in questa finestra di Carnevale – spiega l’assessore al Turismo, Mariangela Liantonio – il valore delle arti performative è legato al desiderio di favorire, nell’anno da Capitale Europea della Cultura, l’accesso degli artisti agli spazi urbani del centro storico e della periferia, prefigurando anche delle azioni che possano stimolare la loro permanenza lungo un arco temporale ampio, sottolineando il valore del teatro di strada in cui tutti in qualche modo finiscono per essere allo stesso tempo spettatori ed attori”.

Nelle serate del 2 e del 3 marzo nelle vie della città a partire dalle ore 20 risuoneranno, inoltre, le note della musica popolare dei gruppi folk lucani: Tarantika e U’ uagnin assnziel.

Il 4 marzo la festa di Carnevale si sposterà al Borgo la Martella a partire dalle ore 19, mentre il 5 marzo, sempre a partire dalle ore 20, sul palco di Piazza San Giovanni, si esibirà la Ragnatela Folk Band per il concerto conclusivo del Carnevale 2019.