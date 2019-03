A Matera grande successo per il primo CNA Cinema DAY Basilicata

Il 28 febbraio 2018 si è svolto con grande successo di temi, approfondimenti, relazioni e pubblico il primo CNA Cinema Day Basilicata. Anche la Basilicata finalmente si dota di un organo di rappresentanza della categoria dei professionisti e delle piccole e medie imprese cinematografiche della regione con lo specifico raggruppamento di CNA Cinema e Audiovisivo.

La giornata di studio, approfondimento e confronto sui temi del cinema mediterraneo e del credito alle imprese cinematografiche si è aperta con i saluti istituzionali di Raffaello De Ruggieri, primo cittadino della città dei Sassi e quelli di Leo Montemurro, Presidente CNA Basilicata e ha visto la partecipazione e importanti contributi, tra gli altri, di Mario Perchiazzi, Vicepresidente CNA Cinema e Audiovisivo nazionale, Paride Leporace, Direttore della Lucana Film Commission, di Patrizia Minardi, Dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione internazionale ed Euromediterranea Regione Basilicata, della giornalista Nancy Porsia, del responsabile dell’Ufficio Cinema di Matera Ivan Moliterni,Angela Colonna della Cattedra Unesco Paesaggi Culturali del Mediterraneo Università degli Studi della Basilicata, di Vito Inglese Responsabile Area Affari Rete Commerciale Bcc Basilicata, di Luca Celi Presidente Cofidi.it Imprese e Territori, del regista Antonello Faretta Portavoce regionale e membro della Presidenza Nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo e di Adriana Bruno Produttrice e Coordinatrice CNA Cinema e Audiovisivo Basilicata. Moltissimi gli operatori cinematografici del territorio presenti. A moderare i due tavoli di discussione, il giornalista Sergio Ragone e Antonio Candela, CEO Universosud e membro del direttivo CNA Cinema e Audiovisivo regionale.

“E’ stato un appuntamento importante – afferma Leo Montemurro Presidente regionale – dove sono emersi molti temi necessari per il cinema regionale, primo tra tutti quello di istituire al più presto una Legge Cinema regionale ad hoc che vada ad armonizzare ed evolvere sempre più il comparto e che faccia sintesi delle istante ed esigenze che provengono dal tessuto dei professionisti e delle piccole e medie imprese del territorio”.

“Da questo momento anche la nostra regione ha la giusta rappresentanza dei professionisti e delle imprese del comparto e come CNA Cinema e Audiovisivo Basilicata ci poniamo quale associazione che aggrega le realtà imprenditoriali di settore e come Osservatorio Cinematografico regionale necessario al miglior confronto istituzionale e ad offrire questi servizi primari agli imprenditori utili alla crescita e alla competizione imprenditoriale come l’accompagnamento alla progettazione nei bandi regionali, Mibac e Europa Creativa Media principalmente, le pratiche di Tax Credit, la formazione e l’alfabetizzazione cinematografica. – afferma invece Antonello Faretta portavoce regionale del Raggruppamento e componente della Presidenza Nazionale – Il comparto necessità una giusta armonizzazione e appuntamenti permanenti di confronto tra le Istituzioni e il mondo imprenditoriale affinché il grande lavoro messo in campo fin qui da Istituzioni e imprenditori possa continuare a crescere incentivando lo sviluppo continuo del settore, la sua regolamentazione normativa e l’occupabilità con sguardo lungo, oltre il 2019”.

Le proposte emerse durante la giornata hanno incontrato la più ampia condivisione e disponibilità dei rappresentanti della Lucana Film Commission e della Regione Basilicata con i quali i rappresentanti di CNA Cinema e Audiovisivo Basilicata si riservano di definire i necessari passaggi utili alla migliore concertazione di azioni condivise.

Il CNA Cinema Day Basilicata è stato organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo Basilicata con i patrocini del Comune di Matera, della Fondazione Matera-Basilicata2019, della Fondazione Lucana Film Commission e di Rete Cinema Basilicata.