Volley Matera: Nuovi impegni sportivi nel week end

Archiviata la splendida manifestazione “Carnevale in Volley S3”, organizzata dalla Gi elle Volley Policoro al PalaOlimpia, è già tempo di rituffarci in nuovi appuntamenti che ci vedranno protagonisti nel weekend del 2-3 Marzo 2019.

Grande soddisfazione, divertimento e gioia in campo e sugli spalti del PalaOlimpia di Policoro per gli oltre 50 ragazzi e ragazze tesserati Volley Matera che hanno partecipato, domenica 24 Febbraio, alla festa di Carnevale giocando a Volley S3 e Spikeball. Dalla Tappa di Policoro usciamo sicuramente soddisfatti, sia per quanto riguarda i numeri raggiunti che per il livello di gioco espresso dai nostri ragazzi e ragazze, che hanno percepito l’unico obbiettivo della giornata: divertirsi e stare insieme!!! Unico rammarico per i 15 nostri ragazzi assenti che si rifaranno alla prossima tappa.

Nel prossimo weekend del 2-3 Marzo, gli impegni per le nostre formazioni sono concentrati nella mattina di Domenica 2 Marzo, dove l’Under 13 Femminile ospiterà la seconda giornata, tra le mura amiche della Palestra I.T.C.G. Olivetti di Matera, contro le parigrado del Pianeta Volley Matera e RF Group Sassi Volley in un triangolare tutto materano con start alle ore 09:30. In trasferta invece la nostra Under 13 3×3 Maschile, che sempre nella mattina di Domenica, andrà a disputare il quarto concentramento contro le altre formazioni del girone A. In questa giornata saremo ospiti dell’Arciere Rosso Venosa, nella palestra Orazio Flacco, per disputare un’altra mattinata ricca di gare all’insegna dello sport e del divertimento.