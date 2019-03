Settimana dei Musei: Ingresso libero nei musei lucani

I Musei del Polo Museale della Basilicata saranno ad ingresso gratuito Domenica 3 marzo e per l’intera Settimana dei Musei che quest’anno si svolgerà dal 5 al 10 marzo 2019.

La Settimana dei Musei è stata introdotta dal decreto 9 gennaio 2019 n. 13 del Ministro per i Beni e le attività Culturali (MiBAC), in vigore da ieri e presentato ufficialmente giorni fa a Roma dal Ministro Alberto Bonisoli durante il lancio della campagna di sensibilizzazione #iovadoalmuseo.

Tra le altre novità del decreto l’aumento dei giorni di gratuità nei musei e nei siti archeologici del MiBAC che passano da 12 a 20 per ogni anno solare e sono così articolati: 6 giornate gratuite in concomitanza con le prime domeniche del mese da Ottobre a Marzo, 6 giorni di ingressi gratuiti durante la Settimana dei Musei ed altre 8 giornate “ticket free” scelte dai Direttori dei musei dotati di autonomia e dei Poli Museali Regionali che potranno modularle in maniera differenziata nell’arco dell’anno.

In applicazione della nuova disciplina, per i Musei del Polo Museale della Basilicata, la Direttrice Marta Ragozzino ha programmato gli accessi liberi nelle seguenti giornate: 7 Aprile, 5 Maggio, 2 Giugno, 21 Giugno, 7 Luglio, 4 Agosto, 1° Settembre e 12 Ottobre. Per consentire ai visitatori di orientarsi tra le gratuità dei diversi musei sul territorio nazionale è stato implementato il sito www.iovadoalmuseo.it dove si potranno programmare le visite.

I giorni di ingresso gratuito nei Musei del Polo non consentono automaticamente l’accesso alle mostre ed agli eventi di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, per i quali è indispensabile avere il “passaporto” [acquistabile on line o presso l’info point di Matera – Basilicata 2019]. Con il “passaporto”, però, in virtù di un accordo con la Fondazione Matera 2019, sarà sempre possibile entrare gratuitamente in tutti i Musei del Polo Museale della Basilicata.

Restano in vigore le gratuità già previste dai regolamenti vigenti per alcune categorie, cui si aggiunge l’ingresso a 2 € per i giovani dai 18 ai 25 anni.