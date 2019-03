Regionali: Il Sottosegratario Siri e il candidato presidente Bardi nel Vulture Melfese

Regionali: Domenica 3 marzo a Venosa, alle ore 17e30, si terrà la presentazione ufficiale di Massimo Zullino, candidato per la Lega Salvini-Basilicata, alle prossime elezioni regionali del 24 marzo. Per l’occasione saranno presenti il Senatore della Lega, Armando Siri, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il Generale Vito Bardi, candidato Presidente per il centrodestra. Inoltre, verrà presentata la giovanissima Donatella Merra, architetto di Lavello, candidata anch’essa per la Lega. Si prevede una presenza numerosa di lucani, che attendono questo incontro desiderosi di conoscere quali mosse verranno messe in campo per le prossime elezioni regionali. Saranno enunciate le linee guida, le idee, che Zullino, da lucano doc, amante della Basilicata, proverà a mettere al servizio di questa terra. Ci si aspetta un programma rivoluzionario e concreto. L’incontro sarà motivo per dare ai lucani stimoli e speranza per il futuro, così come dichiarato dal Sottosegretario Siri, braccio destro di Salvini: “Questo è un momento storico importante, l’occasione per liberare la Basilicata da anni di malgoverno del Pd e delle sinistre. Crediamo in una rinascita di questa splendida terra. Ci aspettiamo tanto dai lucani in tutta la Basilicata, e ancor di più dalla zona del Vulture, che dovrà trainare la Lega, e tutta la coalizione di centrodestra alla vittoria”.

