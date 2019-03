Presentazione della Nuova Guida ai percorsi di visita di Castel del Monte

In occasione della Settimana dei Musei (5/10 marzo 2019), nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019 il Polo Museale della Puglia, presenterà la Nuova Guida ai percorsi di visita del Sito UNESCO di CASTEL DEL MONTE.

La guida, curata da Alfredo de Biase con prefazioni del Direttore del Polo Museale della Puglia, Mariastella Margozzi e della Direttrice di Castel del Monte Elena Saponaro, fotografie di Giuseppe Gernone, è pubblicata da Claudio Grenzi Editore.

Alle presentazioni interverranno il direttore di Castel del Monte, il fotografo, l’amministratore di Nova Apulia, Tommaso Morciano e l’autore che condurrà il pubblico in una visita simulata dove, attraverso commenti e proiezione di immagini, metterà in evidenza anche gli aspetti peculiari e meno noti del monumento.

Presso la Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia la serata sarà introdotta dall’assessore alla cultura Anna Paola Giuliani e dal dirigente alla cultura di Foggia, Carlo Dicesare.

Gli incontri, ad ingresso gratuito, saranno accompagnati dal sottofondo musicale di Maurizio Rana all’handpan.

“Questa breve guida, lucida e lineare, essenziale, ma completa, dà al visitatore uno strumento prezioso per leggere l’armonia dell’architettura, l’amenità degli spazi e la simbologia degli elementi decorativi. La visita al Castello più famoso e intrigante non solo della Puglia ne risulterà più asciutta e per questo più godibile.” dalla prefazione di Mariastella Margozzi.