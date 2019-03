Federcolf Matera: aperte le iscrizioni per i corsi di formazione per collaboratori familiari

Casa Serena, su mandato del Direttivo Nazionale della Federcolf, anche per il 2019, è chiamata ad organizzare, in collaborazione con le Sedi Provinciali dell’Api-Colf e della Federcolf, corsi di formazione per collaboratori familiari. Tali corsi saranno attivati anche nella nuova sede di Matera, in via Lucana 23.

I corsi saranno realizzati in attuazione del Sistema di Gestione della Qualità (Norma Uni Eni Iso 9001:2015). La programmazione didattica, anche quest’anno è conforme alla Norma Tecnica presentata per il riconoscimento della professione in base alla legge n. 4/2013, per certificare quei lavoratori che, al termine del corso, lo richiederanno e che avranno i requisiti e le competenze previste dalla stessa Norma Tecnica. La formazione si articola in una parte di corso generica per colf generico-polifunzionale di 40 ore, e due specializzazioni badante di 24 ore baby sitter di 24 ore. Si potrà scegliere tra le due specializzazioni, secondo il programma didattico predisposto da Federcolf Matera.

Il corso, destinato a collaboratori e assistenti familiari, è gratuito, ma si richiede l’iscrizione all’Api-Colf/Federcolf, nel limite delle possibilità dei partecipanti. La durata complessiva del corso è di 64 ore, articolate in attività teoriche e attività di laboratorio, con frequenza obbligatoria. Al termine della formazione, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato attestato di frequenza.

Per informazioni rivolgersi presso la sede Federcolf di Matera, in via Lucana 23, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19.