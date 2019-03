Ecotassa, Evangelista (Fim Cisl): “Crea incertezza ma Fca acceleri gli investimenti su ibrido”

“Il tema non è ecotassa sì o ecotassa no, ma capire qual è la strategia del governo sul futuro dell’industria automobilistica in Italia”. Così il segretario generale della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’ecotassa sulle automobili più inquinanti. “La sostenibilità ambientale è una tema che interessa tutti – spiega il sindacalista della Fim – ma essere intervenuti a gamba tesa senza ponderare le conseguenze sulla produzione nazionale è stato un errore. Questo ha determinato incertezza sia tra chi produce auto sia tra chi compra. Purtroppo scontiamo ancora una volta la mancanza di una strategia nazionale dell’industria in cui istituzioni e imprese operano nella stessa direzione. Anche l’ecobonus – osserva Evangelista – al momento non porta vantaggi agli stabilimenti italiani e ai tanti lavoratori di Fca, per questo bisogna accelerare per tamponare le scelte affrettate del governo realizzando gli investimenti sulle nuove motorizzazioni ecologiche. Questo non è il momento di rivedere il piano industriale – avverte il segretario della Fim – ma di implementarlo con la massima rapidità per recuperare il terreno perduto. Per quanto riguarda Melfi l’azienda ha preso impegni importanti e innovativi e bisogna andare avanti con il programma di messa in produzione della Jeep Renegade ibrida come antipasto di una generale elettrificazione della produzione lucana. Allo stesso tempo occorre fare chiarezza sui tempi di messa in produzione della Jeep Compass per completare nel più breve tempo possibile la transizione produttiva e tecnologica a Melfi”.

Correlati