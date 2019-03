A Trebisacce Il Carnevale dello Jonio

La ProLoco Città di Trebisacce, in occasione degli imminenti giorni dedicati al Carnevale, nello spirito delle finalità sociali proprie dell’associazione, tra le quali la promozione di attività rivolte al rafforzamento del tessuto sociale cittadino attraverso momenti di incontro e di interazione, nonché delle tradizioni culturali, ha scelto di organizzare, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e su impulso della Delegata al Turismo e Spettacolo Maria Francesca Aloise, la I° Edizione del “Carnevale dello Jonio”.

La formula sarà quella della festa popolare cittadina fusa con le tradizioni proprie del Carnevale.

L’evento si terrà sabato 2 marzo 2019, in Piazza della Repubblica a Trebisacce, dalle ore 15:00 alle ore 21:00.

Nel corso della manifestazione avranno luogo esibizioni di Gruppi in Maschera e Scuole di Danza, e si esibiranno Band Musicali in concerto. Saranno presenti Stand Gastronomici e l’ intrattenimento sarà a cura della All Star Dance Accademy di Federica Massa e Danilo Marco!