A Matera la presentazione dell’ultimo libro di Pif

La Libreria Di Giulio in collaborazione con l’Editore Feltrinelli promuovono un incontro con l’autore Pierfrancesco Diliberto in arte Pif . Domenica 3 marzo 2019 alle ore 18:00 presso la sala “Carlo Levi” di Palazzo Lanfranchi – Via Ridola –Matera. L’autore presenterà il suo ultimo libro “…che Dio perdona a tutti”– Feltrinelli Editore . Conversa con l’autore la giornalista Margherita Romaniello. Ironico, sagace, con uno stile inconfondibile, Pif, al secolo Pier Francesco Diliberto, esordisce anche come romanziere con la divertentissima storia ” ..che Dio perdona a tutti”.

Il libro, edito da Feltrinelli, verrà presentato a Matera, presso la Sala Carlo Levi di Palazzo Lanfranchi, domenica 3 Marzo alle ore 18.

In una conversazione informale con la giornalista Margherita Romaniello, PIf introdurrà il pubblico nel suo magico mondo fatto di paste alla ricotta, partite di calcetto, e di un amore assoluto per la bellissima pasticciera Flora. Tutto poteva filare liscio e morbido, come la crema dei suoi adorati dolci, ma la scoperta della sua ” media” conoscenza e adesione alla fede e alla spiritualità, lo spingerà un po’ per ripicca, e poi per sentita consapevolezza, in un viaggio tragicomico alla scoperta delle ambiguità del perbenismo e della difficoltà a praticare davvero la parola dei cinque evangelisti. Soprattutto se è solo in quel momento che si scopre che gli Evangelisti erano in realtà quattro.

Dopo la presentazione, l’autore firmerà le copie del suo libro che sarà in vendita a cura della Libreria Di Giulio, promotrice ed organizzatrice della serata come di tanti altri incontri di successo a Matera, con autori per adulti e per bambini e negli ultimi tempi anche unico punto di riferimento in città che ospita in store firma copie di personaggi famosi del web, musicali e televisivi.