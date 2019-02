Presentazione della 1^edizione del Festival “Giovani in corto nella terra di Pitagora”.

Lunedì 04 Marzo 2019, alle ore 19.30, nella sala “INCONTRO”, a Bernalda in via Cairoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival di cortometraggi dal titolo: “GIOVANI IN CORTO NELLA TERRA DI PITAGORA”. Si tratta della prima edizione di un’ iniziativa nata nell’ambito del progetto “ European Student amateur film festival/E-STAFF(Erasmus + KA229 -2018/20), promossa dall’Istituto Comprensivo Pitagora di Bernalda e sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Bernalda. Il progetto europeo che ha come vincolo la partecipazione ad un festival di Basilicata durante l’anno scolastico in corso e la realizzazione di due cortometraggi per ogni stato Francia(Annonay),Spagna (Catalogna),Spagna (Manresa),Bulgaria (Sofia) Polonia (Danzica) Italia (Bernalda). Le Istituzioni hanno fatto di necessità virtù collaborando per la realizzazione di questa prima esperienza che ha l’aspirazione di diventare un appuntamento fisso tra le iniziative del nostro territorio. Il progetto culturale mira a promuovere e valorizzare l’esperienza dei suoi giovani filmakers, il confronto tra le scuole a cui essi appartengono, la promozione del territorio di Bernalda e Metaponto nel contesto regionale, italiano ed internazionale. L’incontro chiarirà in maniera dettagliata la genesi, l’organizzazione e gli obiettivi a breve, medio e lungo termine di questo progetto culturale.

Alla conferenza stampa interverranno: Grazia Maria Marciuliano, Dirigente dell’I.C. Pitagora; Domenico Tataranno, Sindaco del Comune di Bernalda; Domenico Calabrese, Assessore alla Cultura del Comune di Bernalda; Anna Maria Patrizia Petrocelli, Referente Progetto Erasmus Plus per l’ I.C. di Bernalda; Gaetano Carriero, Direttore Artistico del Festival.

L’invito è rivolto ai rappresentanti della stampa, ai promotori culturali territoriali, alle scuole, alle associazioni presenti sul territorio, alla cittadinanza.

Correlati