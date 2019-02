Matera: controlli dei carabinieri in occasione dei festaggiamenti del carnevale.

Durante il trascorso fine settimana, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale, i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno eseguito un capillare servizio di controllo del territorio, appositamente rinforzato con l’impiego di militari e mezzi della Compagnia d’Intervento Operativo di Vibo Valentia, reparto predisposto per far fronte a particolari esigenze di prevenzione e contrasto dei reati in genere.

Numerose pattuglie sono state impiegate su tutte le arterie stradali della città e dei comuni limitrofi, con posti di controllo dislocati sulle vie di principale comunicazione.

Numerosi anche i Carabinieri a piedi che hanno pattugliato il centro storico di Matera ed il Rione Sassi, con lo specifico compito di sorvegliare anche i posti più isolati e periferici, tenuto conto soprattutto della presenza dei numerosi turisti che, in queste settimane, stanno affollando la città.

Nel corso dei citati servizi, i militari della locale Compagnia, nel procedere ad un controllo presso un noto esercizio pubblico del centro, hanno notato un ragazzo, successivamente risultato essere un 15enne, allontanarsi rapidamente dal locale. Lo stesso, dopo poco, veniva bloccato dai Carabinieri e trovato in possesso di una cospicua quantità di hashish, già suddivisa in dosi. Attesa la dinamica dei fatti, il 15enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Potenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A Montescaglioso, invece, in occasione dei festeggiamenti della “60^ edizione del Carnevale Montese”, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso dei servizi di ordine pubblico predisposti per l’evento, nel pattugliare alcune vie del centro hanno notato, tra le persone presenti, due giovani di 20 e 23 anni, residenti del posto, i quali, alla vista dei militari, cercavano di nascondere rapidamente qualcosa nei loro indumenti intimi. I giovani, che in un primo momento avevano accennato ad una fuga pur di non essere controllati, sono stati subito fermati e trovati in possesso di diverse dosi di marijuana. Disposta nei loro confronti la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo di Matera quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Diverse, infine, le sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada, con un’autovettura sottoposta a sequestro in quanto circolava senza la prevista copertura assicurativa.