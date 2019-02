Lucania Film Festival, partono incontri formativi per i giurati

“Al via il ciclo di incontri formativi per la Giuria popolare del Lucania Film Festival. Il primo appuntamento – si legge in una nota dell’associazione Allelammie – è previsto per venerdì 1 marzo alle ore 19.00 presso il CineParco Tilt a Marconia di Pisticci. La fotografa pugliese Arianna Trigiante, amante e studiosa del cinema e della letteratura, terrà ai 70 aspiranti giurati, una lezione incentrata sulla fotogenia e il racconto cinematografico.

Gli interventi di registi, produttori e professionisti del settore, accompagneranno la giuria popolare in uno straordinario percorso verso la conoscenza della settima arte, di questo mondo fantastico che racchiude in sé le caratteristiche di molte altre arti, letteratura e musica, fotografia, pittura, scultura. Un’arte che per citare Luis Bunuel: “È un’arma magnifica per esprimere il mondo dei sogni, delle emozioni, dell’istinto”.

La Giuria popolare, inoltre, recensirà opere filmiche (corti e lunghi di fiction, doc e di animazione) i cui elaborati verranno pubblicati sulle piattaforme on line del LFF. I sei incontri che si terranno da marzo a luglio presso il Tilt – in diretta streaming per i residenti fuori regione e all’estero – sono tutti propedeutici al conseguimento della “qualifica” di giurato del Lucania Film Festival, giunto quest’anno alla 20esima edizione. La kermesse in programma dal 7 all’11 agosto 2019, punta ad un pubblico sempre più ampio da inserire nelle varie attività pianificate e prolungate nel tempo, e incentra la propria visione sulle strategie di audience development di Allelammie per il LFF a cui fanno riferimento anche le istituzioni italiane, Mibac, Regione Basilicata, Fondazione Lucania Film Commission e Fondazione Matera2019”.

