Il carnevale Potentino secondo l’associazione FIAB Potenza ciclOstile

In occasione della sfilata “Sarachella la Maschera & le Maschere” in programma domenica 3 marzo nell’ambito del Carnevale Potentino, l’Associazione ciclOstile FIAB Potenza propone di unirsi al corteo in bicicletta.

La GRAN PARATA DI MASCHERE è organizzata dal Comune di Potenza in collaborazione con il Coordinamento Nessuno escluso – la Potenza del Carnevale, gli Istituti Comprensivi della Città di Potenza e numerose associazioni. Il percorso sarà chiuso al traffico automobilistico, sarà sicuro e consentirà la partecipazione dei più piccoli: si procederà molto lentamente, è l’occasione ideale per divertirsi con le proprie famiglie!

Ecco il programma:

raduno in Piazza Don Bosco alle 14:00

partenza da Piazza Don Bosco in direzione di Viale Firenze verso Via Angilla Vecchia alle 15:00;

sottopassaggio delle Ferrovie Appulo-Lucane e continuazione lungo Via Angilla Vecchia;

sosta alla rotonda di incrocio su Villa di Santa Maria, per rifornimento coriandoli;

ripartenza lungo Via Mazzini, fino al largo di Porta Salza ed altra sosta per rifornimento coriandoli;

prosecuzione lungo Via Pretoria, con arrivo a Piazza Matteotti con “chiacchierata finale”

Iniziative come questa hanno lo scopo di attirare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni su un modello di mobilità urbana sostenibile, ampliamente applicato nella maggior parte d’Europa, anche a Potenza. L’auspicio è che questa consapevolezza si tramuti in azioni concrete volte a rendere la città più accessibile e al passo con i tempi.