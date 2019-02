Gravina in Puglia: Differenziata: modifiche al calendario di raccolta

Da Lunedì 4 Marzo variazioni nei turni di conferimento e ritiro

Cambia il calendario di raccolta dei rifiuti. Come già anticipato nelle settimane passate, dal 4 Marzo 2019 entreranno in vigore le modifiche definite congiuntamente da Amministrazione comunale e Raccolio srl, insieme all’Aro Bari 4 ed all’Unicam, in coda alla valutazione dell’andamento del servizio che, a 8 mesi dal suo avvio, ha consentito di portare dal 7 al 66% (dati Osservatorio regionale sui rifiuti) la media mensile della raccolta differenziata.

Le misure adottate si configurano come aggiustamenti tesi al raggiungimento di una maggiore efficienza, specie in alcune zone dove sin qui si sono registrati i disservizi più frequenti. A tal riguardo, è confermata l’estensione del servizio di porta a porta anche alla zona artigianale, in sostituzione del servizio di prossimità sin qui garantito, con la sostanziale equiparazione dell’area al centro urbano. Per tutti, da Lunedì 4 Marzo prossimo, andrà in vigore il nuovo calendario di raccolta.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, da segnalare il cambio di data riguardante il ritiro del vetro, prima fissato al Lunedì ed ora, invece, al Mercoledì. Cambio in vista anche per plastica e metalli, trasferiti dal Mercoledì al Sabato. Verrà inoltre meno un turno di raccolta dell’indifferenziato, fissato ora solo al Martedì. Per quanto concerne le utenze non domestiche, ovvero esercizi commerciali ed attività produttive, da segnalare invece (per le sole utenze food) il raddoppio della frequenza di raccolta di vetro e plastica.

Maggiori informazioni disponibili sulla app Aroba4 e sul sito internet www.aroba4.it.