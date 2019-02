Coldiretti su attivazione servizio Uma a Pantanello di Metaponto

“Finalmente anche presso la sede distaccata del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata di Pantanello di Metaponto è stato attivato il servizio Uma, Utenti Macchine Agrico, attraverso il quale vengono assegnati gasolio e benzina ad accisa ridotta da impiegare nei lavori agricoli”. Lo rende noto la Coldiretti lucana in una nota, in cui si ricorda che “la sede materana non era stata abilitata alla vidimazioni dei libretti, una carenza che ha creato enormi difficoltà alle imprese agricole non vedendosi garantite un servizio basilare per le loro attività quotidiane”.

