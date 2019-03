Carnevale 2019, una “matinata” per il Sindaco: gli alunni della Fermi portano al Comune il clima di festa

Bambini vestiti con abiti tradizionali per fare una sorpresa al Sindaco e rinnovare la tradizione materana delle “matinate” di carnevale.

E’ il primo atto della Festa delle Scuole che animerà le strade della città nell’ambito delle iniziative previste dal Carnevale di Matera 2019.

Gli alunni delle classi 3C e 4A dell’Istituto comprensivo “E. Fermi” hanno portato questa mattina al Comune il clima festoso, accompagnate dalla dirigente scolastica Isabella Abbatino e dalle maestre: Lina Marcosano, Maria Giorgialongo, Daniela Iannuzziello e Maria Giovanna Giordano oltre che dal fisarmonicista Giuseppe Cuscianna.

Domani 1° marzo dalle 10.30 in Piazza Vittorio Veneto le scuole della città sfileranno con abiti a tema realizzati dagli alunni, con la collaborazione di famiglie e docenti. Le sfilate partiranno da Via Lazazzera, Via Lucana e Piazza Semeria alle 9.30, per convergere nella piazza principale della città. Saranno accompagnate da musiche e canti che le scuole hanno preparato per l’occasione. Il riciclo, lo skyline dei Sassi, gli antichi mestieri, le tradizioni popolari: sono solo alcuni dei temi protagonisti delle maschere e di alcuni carretti allegorici realizzati per l’occasione dagli istituti scolastici dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado.

In Piazza Vittorio Veneto è previsto anche uno spettacolo di animazione con le mascotte del Carnevale che accompagnerà gli oltre 1500 bambini coinvolti nella festa. Nello stesso momento, gli alunni della Primaria Fermi festeggeranno il carnevale nel Rione San Giacomo, per testimoniare la centralità della scuola all’interno del quartiere.