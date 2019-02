Elezioni marzo 2019, sorteggiati gli scrutatori per i seggi comunali

E’ stato effettuato questa mattina, nell’Ufficio elettorale del Comune, il sorteggio per l’individuazione degli scrutatori che presteranno servizio nei seggi elettorali il 24 marzo 2019, in occasione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata.

252 i cittadini selezionati, quattro per ogni seggio, tra coloro che avevano presentato domanda e che risultavano essere in possesso dei requisiti richiesti (stato di disoccupazione o inoccupazione, iscrizione albo scrutatori, non avere alcuna fonte di reddito, non aver svolto mansione di scrutatore nelle precedenti elezioni).

Il sorteggio ha individuato anche i nomi dei cittadini supplenti, 202, che potrebbero essere chiamati a svolgere servizio in caso di non accettazione da parte dei titolari.

254 i cittadini esclusi per mancanza dei requisiti richiesti.

I seggi elettorali nella città sono 62. Due le Sezioni speciali per permettere l’espressione del diritto di voto all’interno della Casa circondariale e dell’Ospedale Madonna delle Grazie.