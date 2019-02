Centenario del Governo Nitti: a Melfi primo convegno il 28/2

“Parte da Melfi, la città natale di Francesco Saverio Nitti (Melfi 1868- Roma 1953), il ciclo di incontri, tavole rotonde, proiezioni, conferenze e convegni che svilupperà per tutto il corso del 2019 il programma tracciato dal Comitato per le celebrazioni del Governo Nitti presieduto da Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale, come Nitti per due mandati presidente del Consiglio, Ministro del Tesoro e dell’Interno.

Prima dell’inizio del ciclo convegnistico vi sono state le due presentazioni generali (a Roma il 15 novembre del 2018, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e a Potenza il 18 dicembre nell’Aula Magna dell’Università della Basilicata), poi il 20 febbraio in udienza al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, esprimendo il suo vivo apprezzamento per gli scopi e i contenuti del programma, ha assicurato la sua presenza ad uno degli eventi più significativi della programmazione.

A Melfi l’appuntamento è al Centro culturale Nitti alle 16 di giovedì 28 febbraio dove verrà anche riproposto il docu-film “Nitti, l’ottimismo dell’agire” realizzato da Rai Storia in occasione del centocinquantenario della nascita e del centenario del Governo e in cui la tavola rotonda in programma riguarderà la relazione (nascita, educazione, famiglia e avvio della carriera politica con l’elezione nel collegio di Muro Lucano nelle file dello storico Partito Radicale a partire dal 1904) con la città natale, l’intera Basilicata e nel suo complesso la questione meridionale”.

