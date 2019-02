A Tramutola Carnevale ”differenziato”

Radicare nella cultura dei più piccoli la consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va tutelato è stato alla base del progetto “Rendiamo vita ai rifiuti” realizzato dall’EGRIB Basilicata, il Comune di Tramutola e l’Istituto Comprensivo “ L. Da Vinci” .

Lo rende noto il Comune di Tramutola sottolineando che con questo progetto si è voluto sensibilizzare ulteriormente i bambini ad acquisire la conoscenza relativa alla raccolta differenziata, abituandoli così ad uno stile di vita nuovo: i nostri rifiuti possono acquistare nuova vita se rigenerati con creatività…è così che possiamo ridare loro una nuova forma, semplicemente “reinventandoli”.

Questo carnevale si colora di maschere nuove ed originali, maschere appunto di riciclo, costruite a partire da materiali correttamente differenziati e la sfilata di carnevale degli alunni con abiti riciclati è la prima grande occasione per dare spazio alla creatività dei bambini, dei loro insegnanti e delle famiglie.

Appuntamento a Tramutola in Piazza Carrano alle ore 10,00 e a seguire sfilata lungo alcune strade del paese, per raggiungere il tradizionale “Ponte di Carnevale”, ubicato nel centro storico del paese, ove sarà dato fuoco al fantoccio di carnevale

