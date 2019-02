Matera ospita l’Evento di lancio dell’iniziativa Startup Europe Mediterranean

Matera rafforza il suo ruolo di centro attrattivo per le iniziative sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica. Venerdì primo marzo si svolgerà, nell’auditorium di Casa Cava, l’evento di lancio della piattaforma Startup Europe Mediterranean (SEMed).

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Matera, è promossa da FacilityLive in collaborazione con il programma Startup Europe della Commissione Europea. SEMed è una piattaforma cloud dedicata all’area Mediterranea, per la creazione di nuove opportunità per startup, investitori, aziende, università, policymaker, centri di ricerca e incubatori, ed è stata formalmente definita, in una risoluzione del Parlamento Europeo di prossima approvazione sul dopo Primavera Araba, “azione chiave per stimolare la cooperazione per l’innovazione, la creazione di lavoro e la crescita economica sostenibile”. L’innovativo sistema di ricerca, creazione e condivisione di opportunità sviluppato da Facilitylive verrà presentato per la prima volta a Matera da Gianpiero Lotito, CEO di Facilitylive e presidente della European Tech Alliance, e dalla co-founder Mariuccia Teroni, alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico responsabile per il digitale, sen. Andrea Cioffi, del Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri, dell’assessore regionale per lo sviluppo economico Roberto Cifarelli.

L’evento, sotto il patronato della Commissaria Europea per la Digital Economy Mariya Gabriel, vedrà confrontarsi alcuni tra i principali referenti dei sistemi istituzionali pubblici e privati a sostegno delle startup dei Paesi mediterranei, con relatori provenienti da Marocco, Spagna, Portogallo, Egitto, Francia, Italia. Saranno presenti, tra gli altri, Signe Ratso, Vicedirettore Generale della DG Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, Brando Benifei, Parlamentare Europeo e rapporteur della Risoluzione 2018/2160(INI) sul post-Primavera Araba, Isidro Laso Ballesteros, Responsabile dell’iniziativa Startup Europe alla DG Connect della Commissione Europea, Emmanuel Noutary, Delegato Generale della rete di investimenti ANIMA, Alessandra Luchetti, Capo Dipartimento “Excellent Science” dell’Agenzia Esecutiva Research della Commissione Europea, Harald Gruber, Capo Divisione per l’Infrastruttura Digitale della Banca Europea degli Investimenti, Sieglind Gruber, Responsabile di Unità “Marine Resources”, DG Ricerca e Innovazione della Commissione Europea.

A un parterre rappresentato da referenti del mondo delle imprese innovative italiane e del Mediterraneo, verranno quindi presentate prospettive di cooperazione, canali di finanziamento, opportunità di investimento e sviluppo.

“Matera diventa capitale Euro-Mediterranea del digitale e dell’innovazione”, ha dichiarato il Sindaco de Ruggieri nel presentare l’evento. “L’iniziativa, che vede presenti, a Matera, alcuni tra i massimi referenti del mondo della ricerca e delle startup dell’area euromediterranea, conferma la bontà delle scelte strategiche di quest’amministrazione, che sta continuando a operare perché la città e il suo sistema economico e creativo diventino riferimento internazionale per la cultura, per il digitale e per l’innovazione”.

Nel corso della giornata, un gruppo selezionato di rappresentanti delle istituzioni presenti visiterà la struttura dell’Hub di San Rocco, in corso di allestimento per ospitare la nuova unità di ricerca del CNR e le imprese innovative, tra cui la stessa Facilitylive, selezionate dal Comune di Matera con bando internazionale.