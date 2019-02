Rottura all’adduttrice dello schema idrico del Frida: interessati 11 comuni

San Mauro Forte, Accettura, Gorgoglione, Stigliano, Cirigliano, Grassano, Grottole, Salandra, Oliveto Lucano, Garaguso, Calciano: una frana verificatesi in agro di San Mauro Forte, località Grottillo, ha causato la rottura all’adduttrice dello schema idrico del Frida. Acquedotto Lucano è già intervenuto per riparare il guasto nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, potrebbero verificarsi cali di pressione o la sospensione dell’erogazione idrica nei seguenti comuni: San Mauro Forte, Accettura, Gorgoglione, Stigliano, Cirigliano, Grassano (anche allo Scalo), Grottole, Salandra (compresi lo Scalo e la frazione di Montagnola), Oliveto, Garaguso e Calciano. Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione, comune per comune.

