Regionali: Decreto di esclusione per le liste di Lega Sud e “Ppa”

Sono due le Liste che potrebbero non essere ammesse alla competzione elettorale del 24 mazrzo prossimo che stabilirà il prossimo Governo regionale della Basilicata. Per “Lega Sud”, con la candidatura a presidente di Antonio Postorivo, e “Ppa” (Partito delle Partita Iva), collegata al candidato presidente del centrosinistra, Carlo Trerotola . La commissione ha notificato un decreto di esclusione in riferimento alla documentazione consegnata sabato scorso: i delegati avranno 24 ore dalla notifica per presentare un eventuale ricorso. Le due liste sono state presentate solo per la Provincia di Potenza.

