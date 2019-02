Consigliera di Parità su candidature femminili elezioni regionali

“All’esito della presentazione delle candidature per le elezioni regionali, voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per l’elevato numero delle donne candidate (113, oltre quelle delle liste escluse), anche superiore rispetto al mero obbligo normativo”, dichiara la Consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi, “evidente segno che la neo legge elettorale regionale sta dando i suoi frutti e costituisce, senz’altro, il primo decisivo passo che agevolerà la presenza delle donne nella massima assise regionale.

Nella tornata elettorale regionale dell’anno 2013, le donne candidate erano complessivamente 28, di cui 21 nella provincia di Potenza e solo 7 nella provincia di Matera.

La cultura di genere – conclude la Consigliera di parità – afferma il principio che l’equilibrio tra i sessi presenti in un consesso possa essere il vero valore aggiunto in grado di innescare virtuosismi ed ottica di genere in ogni ambito sociale ed economico”.

