CARNEVALE AUTENTICO A ROSETO CAPO SPULICO… TUTTA UN’ALTRA STORIA

PER IL CARNEVALE A ROSETO CAPO SPULICO SI GIOCA A SCAMBIARSI I VESTITI

L’INIZIATIVA PER COMBATTERE GLI SPRECHI E CREARE CONDIVISIONE TRA I CITTADINI

Si avvicina uno degli appuntamenti più colorati dell’anno e Roseto Capo Spulico vuole prepararsi al meglio al suo “Carnevale Autentico”.

Una festività che da sempre si contraddistingue per la sua goliardia e la sua allegria, alla quale, nel solco tracciato da questa Amministrazione e nella filosofia della Associazione Borghi Autentici d’Italia, si è voluto dare una connotazione nuova, rivolgendosi alla storia e alla cultura della Città delle Rose.

“Un CARNEVALE AUTENTICO, in cui alle maschere tipiche di questa festa abbiamo aggiunto la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura, e un pizzico di colore in più. Ci piace pensare – afferma il Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia – che questo carnevale possa essere non solo un giorno in cui divertirsi e stare in allegria, ma anche una festa in cui tutta la Comunità possa recuperare il gusto della condivisione, della compatibilità con un sistema di vita che non si ispiri al mero consumismo, partendo da un gesto semplice, cambiare e scambiare i vestiti”.

Un GIROTONDO DI MASCHERE, uno scambio che vuole contrastare gli sprechi del Carnevale e non solo, e rimettere in circolo quell’idea di condivisione della quale oggi si ha estremo bisogno.

Da questa mattina, e per tutto il periodo carnevalesco, presso la Saletta Verdi, nel Centro Storico, sarà attivo un vero e proprio bazar del Carnevale, dove grazie al contributo della Associazione Orizzonti Rosetani e la fantasia dei ragazzi dell’Associazione 20 di Cultura e dei volontari dell’Arci Servizio Civile di Roseto Capo Spulico, sarà possibile scegliere o scambiare un vestito di Carnevale e prepararsi alla festa più colorata dell’anno. Ridare nuova vita ai vestiti che non si usano più, e rimettere in circolo non solo un semplice abito carnevalesco, ma una vera e propria filosofia di vita, fatta di buone prassi e di contrasto agli sprechi, sarà questo il filo conduttore dei giorni che anticiperanno il Carnevale Autentico di Roseto Capo Spulico.

In quest’ottica, non poteva mancare un occhio di riguardo alle tematiche ambientali, da sempre uno dei punti cardine dell’attività di questa Amministrazione. Tutti gli addobbi e i festoni creati per il Carnevale Autentico rosetano, infatti, sono stati realizzati utilizzando materiale di riciclo, rendendo il borgo colorato ed ecosostenibile.

Una festa che vedrà la partecipazione attiva dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia e del Comune di Canna, da poco entrato a far parte della grande famiglia BAI, con la partecipazione del Comune di Castroregio, che con i loro costumi e le loro usanze andranno ad arricchire l’evento conclusivo in programma Domenica 3 Marzo 2019 nel Centro Storico rosetano.

“Stiamo preparando un Carnevale davvero divertente – conclude il Sindaco Mazzia – e vogliamo che tutta la Comunità sia protagonista, per riscoprire il gusto delle nostre tradizioni, partendo come sempre dai nostri bambini, affinchè possa essere preservato l’enorme patrimonio storico e culturale che da sempre ci contraddistingue”.

Giovanni Pirillo

Comunicazione Istituzionale

Comune di Roseto Capo Spulico