Volley matera: A Policoro per una grande giornata di sport

Tutto pronto per una giornata di sport e divertimento all’insegna dello Spikeball e Volley S3 nei livelli White/Green/Red, promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo e nella tappa organizzata dalla Gi Elle Volley Policoro. La manifestazione avrà luogo al PalaOlimpia, Domenica 24 Febbraio, con lo start fissato alle ore 09 e la giornata verrà allietata da animazione, giochi, baby dance, trucca bimbi e musica a tema “CARNEVALESCO”.

Tante le gare che saranno disputate sul parquet di Policoro per i tanti ragazzi provenienti da tutta la Basilicata, con l’A.S.D. Volley Matera ben rappresentata grazie alle tante adesioni dei ragazzi e delle ragazze che hanno scelto di condividere con noi questa stagione sportiva. Si ringraziano tutti i genitori e parenti dei nostri tesserati per la disponibilità e partecipazione a muoversi con noi, per trascorrere un’intera mattinata di volley in una vera e propria carovana materana che raggiungerà Policoro in un clima festoso e di sport