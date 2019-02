Regionali: 5 i candidati alla Presidenza

E’ partita ufficialmente, con la presentazione delle liste, la campagna elettorale per le elezioni Regionali in Basilicata del prossimo 24 Marzo.

5 i candidati alla Presidenza, 30 in tutto le liste presentate, 16 per la provincia di Potenza, 14 per quella di Matera.

I candidati alla Presidenza sono : Vito Bardi per il centrodestra, Antonio Mattia per il Movimento 5 Stelle, Valerio Tramutoli per Basilicata Possibile, Carlo Trerotola per il centrosinistra e Antonio Postorivo per Lega Sud. Entro le prossime 24 ore, dopo la verifica dei documenti presentati, saranno ufficializzati i candidati presidenti e le liste che potranno partecipare alla competizione elettorale per l’elezione del nuovo Consiglio regionale e del nuovo presidente della Regione Basilicata.

Sono cinque le liste a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Vito Bardi: Forza Italia-Berlusconi per Bardi, Lega Salvini Basilicata, Fratelli d’Italia, Basilicata Positiva-Bardi Presidente, Idea-Un’altra Basilicata;

Sette le liste a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Carlo Trerotola: Comunità Democratiche, Basilicata Prima Riscatto, Progressisti Basilicata, PSI, Avanti Basilicata, Verdi-Realtà Italia e Lista del Presidente Trerotola-Centro Democratico-Progetto Popolare;

Una la lista del Movimento 5 Stelle che sostiene il candidato presidente Antonio Mattia.

Una anche la lista di Basilicata Possibile che sostiene il candidato presidente Valerio Tramutoli.

Una la lista di Lega Sud a sostegno del candidato presidente Antonio Postorivo.