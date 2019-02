Basket: A Matera presentazione Progetto Eie

Lunedì 25 Febbraio, alle 18.45, al Palasassi di Matera, la presentazione del progetto Erasmus + “Easybasket In Europe – EIE”, di cui è capofila l’Olimpia Basket Matera e che propone, come partner, FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, APD Pielle Basket Matera, ASD Cultura e Sport Matera, Istituto Comprensivo – ex Scuola Media “Pascoli” Matera, Lietuvos Sporto Universitetas, Czech Basketball Federation, Deutscher Basketball Bund, Danmarks Basketball Forbund, Fundaciòn Red Deporte y Cooperaciòn. Il progetto si basa su una serie di attività che mirano alla creazione di una rete transnazionale di “ALLENATORI DI EASYBASKET” in Europa: non a caso, il responsabile tecnico del progetto è Maurizio Cremonini, da un ventennio Responsabile Tecnico Settore Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro, e che sarà presente a Matera lunedì proprio per illustrare il progetto insieme al project manager EIE, Sergio Galante.

Correlati