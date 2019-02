Regionali: I candidati del M5S

I CANDIDATI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

ANTONIO MATTIA

47 anni. Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Sposato, padre di due bambini: Edy (14 anni) e Sofia (10 anni).

Residente a Vaglio Basilicata.

Ha lavorato per anni nel commerciale, specializzandosi nel campo della gestione delle risorse umane, del marketing e della comunicazione. Nel 2008 ha aperto un’attività a Potenza nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento per famiglie e bambini, attualmente gestita dalla moglie Paola.

Interessi: lo studio del diritto, l’economia, la politica e l’impegno civico. Attivista del M5S dal 2012. Ottimista per natura e capace di raggiungere i risultati prefissati, è certo che la Basilicata possa diventare il baricentro dello sviluppo del Mezzogiorno d’Italia. Crede fermamente nei lucani ed è sicuro che ci siano le condizioni e le competenze per una rinascita sociale, economica e culturale da vivere nella propria terra nel pieno rispetto della legalità.

GIANNI LEGGIERI

48 anni. Appartiene al corpo della Guardia di Finanza, in servizio a Napoli da 24 anni.

Consigliere uscente del M5s.

Sposato con Mariantonietta e padre di Joana di 2 anni.

Residente a Venosa (Pz).

Interessi: impegno civico e politico.

Altre informazioni: auspica il M5S al governo della Regione per continuare il lavoro intrapreso e ridare dignità ai lucani.

LUIGI SCALDAFERRI

47 anni. Laureato in Giurisprudenza con Master in Banking&Financial alla Bocconi. Direttore Bper Senise.

Sposato con Domenica Palmieri.

Residente a Lauria (Pz).

Interessi: cultura, associazionismo, impegno civico e sociale.

Altre informazioni: avvocato a Roma e Bologna, nel 2005 torna in Lucania. Portavoce Comitati Referendum Costituzionale e trivelle.

GABRIELE DI STASIO

43 anni. Laureato in Lettere. Dipendente F.A.L e giornalista.

Sposato, padre di Elena e Edoardo.

Residente a Potenza.

Interessi: cultura, attività civica, turismo.

Altre informazioni: ha studiato in Spagna e Inghilterra e lavorato nel turismo. Presidente dell’ass. BasilicataCinema e vice presidente di Agorà 2.0. Parla Francese, Spagnolo, Inglese e Portoghese.

LUIGI MARSICO

43 anni. Laurea in Ingegneria Civile. Operation Manager presso HUAWEI (Milano).

Sposato con Marilena, con cui condivide uno studio di ingegneria, padre di Margherita, 6 anni.

Residente a Potenza.

Interessi: musica e arti marziali.

Altre informazioni: 8 anni di pianoforte, cintura nera di Full Contact, agonista di Kick Boxing fino al ‘99. Tiro pratico e Long Rifle in poligono.

ANTONELLA LEPORE

30 anni. Laureata in Giurisprudenza.

Residente a Genzano di Lucania (PZ).

Interessi: cultura, attività civica, welfare.

Altre informazioni: ha vissuto 6 mesi in Perù, nella capitale Lima, dove ha approfondito la conoscenza della lingua spagnola, che parla e scrive fluentemente. Ha svolto, per diversi anni, attività come event planner.

CARMELA CARLUCCI

51 anni. Diploma infermiera. Impiegata.

Sposata con Corrado, madre di una ragazza di 21 anni, Gelsomina Claudia.

Residente a Rionero in Vulture (PZ).

Interessi: costume, arte, riciclo, ambiente e turismo.

Altre informazioni: ha vissuto in Svizzera fino all’età di 23 anni. Insegnante di lingua tedesca.

GINO GIORGETTI

37 anni. Si occupa di data quality per una multinazionale svedese.

Sposato con Angela, ha una figlia, Lidia, di 11 anni.

Residente a Melfi (PZ).

Interessi: informatica, attivismo civico, efficienza energetica, ciclismo MTB ed escursionismo.

Altre informazioni: in passato, si è occupato dello sviluppo di software e di sistemi di efficientamento del lavoro.

CRISTIANO FITTIPALDI

34 anni. Laureato in Fisioterapia all’Università Sapienza di Roma. Master di I livello in Osteopatia strutturale.

Residente a Lauria (PZ).

Interessi: medicina riabilitativa, atletica leggera, musica d’autore, Roma e le sue bellezze.

Altre informazioni: ha corso per 15 anni non consecutivi nel Club Atletico Lauria, disputando 4 mezze maratone.

FRANCESCO ROMANO

56 Anni. Laureato in Scienze dell’Amministrazione con Master “Le sfide della P.A. nel III Millennio”. Funzionario del Ministero dell’Interno.

Padre di una ragazza di 18 anni.

Residente a Potenza.

Interessi: viaggi, comunicazione, lettura, cinema e teatro.

Altre informazioni: ha vissuto per 5 anni in Venezuela, conosce lo spagnolo, l’inglese e il francese.

TERESA LETTIERI

52 anni. Laureata in Scienze Agrarie. Ricercatrice.

Sposata con due figli.

Residente a Potenza.

Interessi: formazione, comunicazione, ambiente.

Altre informazioni: impegnata nel sociale, si occupa di cultura attraverso attività di animazione, blogger, trainer PNL, frequenta il Master di primo livello in “coach” PNL. Decoratrice d’interni ed esterni.

GIOVINA DI PALMA

40 anni. Laureata in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli. Docente.

Residente a Lavello (PZ).

Interessi: ambito ambientale, educativo, sociale e culturale.

Altre informazioni: ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2008, insegna dal 2001 ed ha una buona conoscenza della lingua inglese.

GIOVANNA GATTA

33 ANNI. Laurea Magistrale in Filologia Moderna. Imprenditrice: gestore di un’area di servizio.

Nubile.

Residente a Tito (PZ).

Interessi: analisi e studio delle mutevoli tendenze del mercato, impegno civico, associazionismo.

Altre informazioni: studio dei dialetti galloitalici presenti sul territorio lucano.

I CANDIDATI DELLA PROVINCIA DI MATERA

GIANNI PERRINO

44 anni. Laureato in Ingegneria elettronica con Master in Nanotecnologie.

Consigliere uscente per il M5S.

Sposato con Elena, padre di Laura.

Residente a Matera.

Interessi: energie rinnovabili, libri e disegno.

Altre informazioni: lavora in aziende elettroniche e come insegnante di sistemi elettronici. Frequenta un corso per sceneggiatura. Parla inglese.

GRAZIE MARIA DONVITO

24 anni. Studentessa di Lettere Moderne all’Università del Salento.

Residente a Pisticci (MT).

Interessi: letteratura, politica, scrittura.

Altre informazioni: ha svolto per diversi anni volontariato, soprattutto con i bambini. Ha vissuto 4 anni a Lecce e lavorato per mantenersi gli studi, dedicando il tempo libero all’attivismo politico.

GIOVANNI LASALANDRA

60 anni. Laureato in Scienze Agrarie. Agronomo ed Insegnante.

Sposato e padre di 2 figli.

Residente a Policoro (MT).

Interessi: settore agricolo, energie rinnovabili e difesa dell’ambiente.

Altre informazioni: membro di associazioni per lo sviluppo e la conoscenza del territorio. Consulente dell’idroponica in ambiente protetto e del riciclo dei rifiuti.

PINA TRABACCO

50 anni. Diploma magistrale. Agente farmaceutico.

Separata con una figlia, Federica (17 anni).

Residente a Matera.

Interessi: politica, società, ambiente, sviluppo economico.

Altre informazioni: nata in Puglia dove ha svolto diverse attività in ambito commerciale sia in proprio e sia per conto di aziende nazionali e estere, che proseguono fino ad oggi.

TIZIANA DE PALO

44 anni. Micro-imprenditrice.

Sposata con Domenico, mamma di Flavio.

Residente a Matera.

Interessi: danza, cultura, arte, attività civica.

Altre informazioni: ha vissuto a Firenze e lavorato nella cultura e nella formazione. Ruoli di rappresentanza e amministrazione in ass. culturali a Firenze e Matera. Si occupa di formazione e eventi. Conosce l’inglese.

PASQUALE DORIA

59 anni. Giornalista professionista.

Sposato con Beatrice, due figli, Costantino di 18 anni e Sofia di 12 anni.

Residente a Matera.

Interessi: difesa dei beni culturali lucani.

Altre informazioni: è autore di libri, dirige il trimestrale di storia e cultura del territorio “Mathera” ed è vice direttore del mensile “Il Colle”.

GIUSEPPE DI CUIA

31 anni. Laureato Magistrale in Marketing con 110 e lode presso la facoltà di Economia di Bari.

Amministratore Unico Clickitaly srls.

Residente a Matera.

Interessi: impresa, Made in Italy, riciclo rifiuti, tecnologia, sport.

Altre informazioni: è stato responsabile di un progetto di impresa per il riciclo di pneumatici fuori uso.