Regionali: Cosimo Latronico candidato in Fratelli di Italia

“Ho deciso di accettare la candidatura nella lista dei Fratelli d’Italia per il rinnovo del consiglio regionale di Basilicata. Ho ascoltato numerosi amici e la loro sollecitazione ad assumermi ancora una volta la responsabilità di una proposta agli elettori lucani nel solco dell’esperienza di questi anni di impegno e di passione civile”. Lo ha dichiarato l’ex parlamentare Cosimo Latronico, candidato elezioni regionali in Basilicata con Fratelli d’Italia. “La nostra Regione vive un tempo difficile che potrebbe essere decisivo nella prospettiva di un cambiamento dei metodi e dei contenuti del governo. Non ho voluto mancare a questo appuntamento per senso di responsabilità e per affetto nei riguardi della nostra comunità. Con Vito Bardi, candidato Presidente, e l’intera coalizione di centro destra – ha concluso Latronico – possiamo valorizzare l’attesa di cambiamento che è dentro il cuore di tantissimi lucani” .

