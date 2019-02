MOVIMENTO È VITA, L’INVITO A CAMMINARE DEL CAI MATERA “FALCO NAUMANNI”

L’associazione presenta al Palazzo Lanfranchi le attività del 2019

Sabato prossimo 23 febbraio alle 18, al Palazzo Lanfranchi – Sala Carlo Levi, la neonata Sottosezione CAI Matera “Falco Naumanni” presenterà il nuovo calendario delle escursioni del 2019 con il motto “MOVIMENTO È VITA”.

Il 2019 è l’anno del passaggio, da Associazione Trekking Falco Naumanni Matera Onlus a CAI Matera “Falco Naumanni”. Sarà pertanto l’occasione per spiegare il motivo di questo cambiamento e che cosa ci si aspetta da esso. Certamente resta l’obiettivo principale di divulgare attraverso la mobilità lenta, l’andare a piedi, la conoscenza del territorio e la tutela dell’ambiente naturale. Così come non cambia lo status di onlus – organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Il compito di spiegare l’importante cambiamento in atto spetterà al neoeletto presidente Donato Casamassima, che ha già guidato in passato l’associazione.

Sarà presente anche Vincenzo Telesca, presidente della Sezione CAI di Potenza, di cui fa parte ora la Sottosezione CAI di Matera, che interverrà per illustrare come funziona e le opportunità che offre il CAI – un’organizzazione storica che in Italia conta oltre 300 mila iscritti – come ad esempio quella di formare operatori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Sarà invece Piero La Salvia, primo presidente dopo la nascita nel 2001 della vecchia associazione Trekking Falco Naumanni, a raccontare le origini del gruppo.

Naturalmente sarà illustrato anche il programma delle attività dell’associazione per il 2019 e questo compito spetterà ad Angela Paolicelli, vice presidente.

L’evento si concluderà, com’è tradizione, con la proiezione delle fotografie più belle dell’anno appena trascorso.

Il nuovo programma di escursioni prevede numerosi appuntamenti in tutte le stagioni. Intanto domenica 24 febbraio escursione nel Parco delle Chiese Rupestri del Materano nelle contrade dell’Ofra e di Sant’Angelo (partecipazione obbligatoria alla riunione di pre-escursione venerdì 23 febbraio alle 20 nella sede dell’associazione in vico Lombardi n.3); in alternativa per i soci più esperti c’è un’uscita sulla neve nel Parco del Pollino.

Sono in programma diversi appuntamenti intersezionali con gli altri gruppi CAI soprattutto della Regione: Potenza, Melfi e Lagonegro. In particolare, dall’1 al 4 maggio ci sarà un trekking che partirà da Melfi per raggiungere Matera nell’anno in cui la nostra città è Capitale Europea della Cultura; il 22 settembre tutte e tre le sezioni CAI lucane saranno ospiti nel Parco delle Chiese Rupestri del Materano per la Festa Regionale della Montagna.

Naturalmente la maggior parte delle escursioni è nel territorio più vicino, quello lucano, con appuntamenti nei due parchi nazionali e nei due regionali. Poi ci saranno puntate molto interessanti – con escursioni più o meno impegnative, ma anche passeggiate turistiche – in ambienti diversi dal nostro: l’Isola d’Elba, i Monti Lattari, i Campi Flegrei, il Gargano, il Gran Sasso, le Dolomiti, la Valle d’Aosta, la Grecia. Sono previsti anche percorsi in bici per gli appassionati delle due ruote.

Le foto, scattate durante alcune escursioni del 2018, sono di Cosimo Buono.

GENNAIO 2019 13 DOM PARCO: Parco regionale Archeologico Storico Naturale delle chiese rupestri del materano LUOGO: Murgia materana TIPO: T-E COORD.: Casamassima -Santospirito 27 DOM PARCO: LUOGO: Venosa TIPO: T COORD.: Belfiore – Marra – Rota FEBBRAIO 03 DOM PARCO: Parco dell’Alta Murgia LUOGO: Pulo di Altamura TIPO: T-E COORD. : Petrara – Santospirito 03 DOM PARCO: Parco regionale del vulture LUOGO: ciaspolata al rifugio M. Vulture (col CAI Melfi e Potenza) TIPO: EI COORD.: Acito – Valentino 10 DOM PARCO: Parco dell’Alta Murgia LUOGO: il Pulicchio di Gravina TIPO: E COORD.: Campochiaro – Paolicelli – Sirritiello 16-17 DOM PARCO: Parco nazionale del Pollino LUOGO: ciaspolata dal santuario della Madonna del Pollino TIPO: EEAI COORD.: Oliva F. – Papapietro 24 DOM PARCO: Parco regionale Archeologico Storico Naturale delle chiese rupestri del materano LUOGO: contrade dell’Ofra e S. Angelo TIPO: T-E COORD.: Catucci – Rota 24 DOM PARCO: Parco nazionale del Pollino LUOGO: escursione in località da definire TIPO: EE COORD.: Cristallo – Summerer MARZO 02–05 SAB-MAR PARCO: Parco nazionale della Majella LUOGO: Carnevale a Passolanciano e Maielletta TIPO: T-E COORD.: Di Bari – Latorre 03 DOM PARCO: LUOGO: Spiagge e pinete della costa ionica TIPO: E COORD.: Alba – Lacertosa 10 DOM PARCO: Parco dell’Alta Murgia LUOGO: Alta Murgia: i tratturi del Castigliolo TIPO: E COORD.: Latorre – Rizzelli 17 DOM PARCO: LUOGO: Foresta Mercadante TIPO: T-E COORD.: Colonna – Plati 24 DOM PARCO: LUOGO: da Tricarico verso la città dell’Utopia TIPO: E COORD.: Dicuia – Fanelli 24 DOM PARCO: Parco regionale di Gallipoli-Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane LUOGO: circuito M. Croccia TIPO: BC COORD. : Di Stasi – Scandiffio 31 DOM PARCO: Riserva regionale naturale orientata di S. Giuliano LUOGO: da diga di S. Giuliano a Miglionico TIPO: E COORD.: Damone – Rizzelli APRILE 06- 07 PARCO: LUOGO: Certosa Padula e grotta di Pertosa TIPO: T COORD.: Martina –Rondinone D. 07 DOM PARCO: LUOGO: La via dell’acquedotto: da Locorotondo al bosco Ulmo TIPO: E COORD.: Di Marzio- Lepore – Paolicelli 07 DOM PARCO: Valle d’Itria LUOGO: circuito della valle d‘Itria TIPO: BC COORD.: Venezia 14 DOM PARCO: LUOGO: da Taccone al M. Serico TIPO: E COORD.: Giordano – Vignola 23-27 MAR-SAB PARCO: Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano LUOGO: isola d’Elba TIPO: E-EE-EEA COORD.: Acito- Oliva F. 22 APR-01 MAG SAB-DOM PARCO: LUOGO: Grecia TIPO: T-E COORD.: Belfiore-Santantonio MAGGIO 01-04 MER-SAB PARCO: LUOGO: da Melfi a Matera (col CAI Melfi) TIPO: EE COORD.: Casamassima-Moscaritolo 05 DOM PARCO: Parco nazionale del Pollino LUOGO: M. La Spina da Lauria (col CAI Lagonegro) TIPO: EE COORD.: Valentino – S. Di Leo 10-12 DOM PARCO: Parco delle valli cupe LUOGO: Le valli cupe Sersale (CZ) TIPO: E COORD.: Carbone – Saponaro 19 DOM PARCO: LUOGO: da S. Mauro a Stigliano TIPO: E COORD.: Buono – Marra 25-26 DOM PARCO: Riserva naturale orientata della Valle delle Ferriere LUOGO: Il sentiero degli Dei e la Valle delle Ferriere TIPO: E-EE COORD.: Colonna – Franco GIUGNO 02 DOM PARCO: Parco nazionale dell’Appennino lucano-Val d’Agri-Lagonegrese LUOGO: Le ferrovie dimenticate TIPO: E COORD.: Petrone – Toma 02 DOM PARCO: Parco nazionale dell’Appennino lucano-Val d’Agri-Lagonegrese LUOGO: Le ferrovie dimenticate TIPO: BC COORD.: Venezia 08-09 DOM PARCO: Parco nazionale del Cilento LUOGO: Le grotte del Bussento , capel Venere, M. Cocuzzo TIPO: T-E COORD.: Di Pede R. – Coretti 09 DOM PARCO: Parco nazionale del Pollino LUOGO: timpa di S. Lorenzo TIPO: E COORD.: Paolicelli – Sirritiello 14-16 VEN-DOM PARCO: Parco nazionale del Gargano LUOGO: Gargano. Mare e monti (col CAI di Foggia e Melfi) TIPO: T-E COORD.: Casamassima – Moscaritolo 16 DOM PARCO: Parco nazionale del Gargano LUOGO: circuito Gargano e Foresta umbra TIPO: BC COORD.: Di Stasi 23 DOM PARCO: Parco nazionale del Pollino LUOGO: Orsomarso TIPO: EE COORD.: Cristallo – Summerer 30 DOM PARCO: Parco nazionale del Cilento LUOGO: M. Stella TIPO: E COORD.: Capoccello – Marra LUGLIO 06-07 DOM PARCO: Parco Nazionale del Pollino LUOGO: In cammino tra le stelle con Rita Montinaro TIPO: E COORD. : Buono – Giordano 12-14 VEN-DOM PARCO: Parco nazionale del Gran Sasso LUOGO: Corno Grande TIPO: EEA COORD.: Casamassima- Oliva F. 21-31 DOM- MER PARCO: LUOGO: Valsesia e M. Rosa TIPO: EE COORD.: Alba – Lacertosa 28 DOM – 4 DOM PARCO: LUOGO: Valle d’Aosta TIPO: T COORD.: Di Bari- Casamassima AGOSTO 25-01 DOM-DOM PARCO: Dolomiti LUOGO: Alte vie dolomitiche TIPO: EE-EEA COORD.: Casamassima – Petrigliano 31-01 SAB-DOM PARCO: Parco nazionale del Pollino LUOGO: tra rifugi e cime TIPO: EE COORD. : Colonna – Franco SETTEMBRE 08 DOM PARCO: Parco Regionale Antropologico, Storico, Naturale delle Chiese rupestri del Materano LUOGO: dal Santuario della Palomba alla murgia materana TIPO: T-E COORD.: Casamassima – Catucci 08 DOM PARCO: Parco nazionale del Pollino LUOGO: circuito Parco del Pollino TIPO: BC COORD.: Latorre -Rondinone A. 15 DOM PARCO: Parco nazionale del Pollino LUOGO: la Manfriana TIPO: EE COORD.: Giordano – Vignola 15 DOM PARCO: LUOGO: M. Pierno e M. S. Croce (col CAI di Melfi) TIPO: E COORD.: Casamassima – Moscaritolo 20-22 VEN-DOM PARCO: LUOGO: circuito umbro: Assisi, Spoleto, Norcia TIPO: BC COORD.: Franco – Rota 22 DOM PARCO: Parco Regionale Antropologico, Storico, Naturale delle Chiese rupestri del Materano LUOGO: Murgia Timone: Iazzo Gattini TIPO: T-E Festa regionale della montagna con i CAI lucani COORD.: 29 DOM PARCO: Parco nazionale dell’Appennino lucano-Val d’Agri-Lagonegrese LUOGO: “InCanto e cammino” Sasso di Castalda col coro della Polifonica materana “Pieluigi da Palestrina” TIPO: T-E COORD.: Buono – Montemurro OTTOBRE 06 DOM PARCO: Parco nazionale del Pollino LUOGO: Lo Strittolo (Castronuovo S. Andrea) col CAI di Lagonegro TIPO: EE COORD.: Burgi – S. Di Leo 13 DOM PARCO: LUOGO: Bosco di Cupolicchio TIPO: E COORD.: Paolicelli – Toma 13 DOM PARCO: LUOGO: circuito Bosco di Cupolicchio TIPO: BC COORD.: Venezia 20 DOM PARCO: Parco regionale del M. Vulture LUOGO: la Varolata sul Vulture con CAI di Melfi TIPO: T-E COORD.: Casamassima – Moscaritolo 27 DOM PARCO: Parco di Gallipoli-Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane LUOGO: da definire TIPO: E COORD.: Sirritiello – Summerer NOVEMBRE 02-03 SAB-DOM PARCO: Parco regionale dei Campi Flegrei LUOGO: Campi Flegrei TIPO: T COORD.: Acito – Di Bari 10 DOM PARCO: LUOGO: Mottola le grotte di Dio e il bosco delle lucciole TIPO: E COORD.: Fanelli-Dicuia 17 DOM PARCO: LUOGO: da Pisticci scalo verso Craco vecchia TIPO: BC COORD.: Venezia DICEMBRE 15 DOM PARCO: LUOGO: TIPO: T (giornata sociale) COORD.: Montemurro 22 DOM PARCO: Parco di Gallipoli-Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane LUOGO: Petra della Mola su M. Croccia (col CAI di Potenza) TIPO: E COORD.: Marra – Santantonio

Matera, 21 febbraio 2019